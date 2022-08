Antwerp-spits blikt terug op verrassende selectie voor nationale ploeg: "In dat geval kan je twee dingen doen"

Nederlands bondscoach Louis van Gaal verbaasde in mei dit jaar vriend en vijand door Vincent Janssen te selecteren voor Oranje. In die mate zelfs dat de huidige Antwerp-spits ook zelf absoluut niet gerekend had op een selectie.

In gesprek met Voetbal International blikt Janssen terug op die vreemde dag. Tijdens vakantie in de Bahama's werd Janssen per mail op de hoogte gesteld van zijn selectie. "Ik lag net op het strand, het was de eerste dag van de vakantie. In dat geval kan je twee dingen doen: erover gaan nadenken, of even een uur versteld staan om vervolgens te gaan trainen."

"Ik heb voor mezelf de knop omgezet en ben lekker aan de gang gegaan tijdens die vakantie. Genieten én trainen. Op die manier zorgde ik dat ik fit was voor Oranje."

Bijna vijf jaar na zijn laatste interland mocht Vincent Janssen in juni 73 minuten opdraven in het Nations League-duel tegen Wales. Oranje won met 3-2, Janssen leverde een assist af.