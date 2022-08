149 keer stadionverbod na Europees duel van Royal Antwerp FC

De rellen rond de wedstrijd van Antwerp tegen Frankfurt in de Europa League hebben uiteindelijk 149 mensen een stadionverbod gekost.

De wedstrijd van 30 september 2021 werd ontsierd door supportersgeweld aan beide klanten. Vooraf, maar ook tijdens en na de wedstrijd liep het telkens fout. Zo werd ook een supporterscafé van Antwerp vlak bij de Bosuil voor de match aangevallen.

105 fans van Frankfurt kregen een stadionverbod van twee jaar, plus in totaal 51.300 euro boetes. Aan de zijde van Antwerp werden 44 personen veroordeeld. In totaal ging het om 76,5 jaar aan stadionverbod en 43.800 euro boetes.