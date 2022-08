De 30 genomineerden voor Ballon d'Or: Courtois en De Bruyne er uiteraard bij, Messi voor het eerst sinds 2005 niet

Een longlist van 30 genomineerden voor de Ballon d'Or is bekend. Courtois en De Bruyne staan uiteraard op de lijst. Messi is de grote afwezige.

De vroege uitschakeling van Paris Saint-Germain in de Champions League is ook te merken bij de nominaties voor de Ballon d'Or: van Messi of Neymar is geen sprake. Vooral in het geval van Lionel Messi is dat frappant. Het is voor het eerst sinds 2005 dat de Argentijn niet bij de beste dertig in de Ballon d'Or-verkiezing is. Sportief werd zijn overstap naar Frankrijk nog geen succes.

Uit de lijst met genomineerden blijkt nog eens dat Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne de Rode Duivels zijn die het meest geschitterd hebben op het wereldtoneel. Uiteraard mochten zij niet ontbreken bij de dertig kanshebbers. Courtois was zelfs de allereerste naam die gelost werd op sociale media, al hoeven we daar niets achter te zoeken.

De andere 28 genomineerden zijn: Leão, Nkunku, Salah, Kimmich, Alexander-Arnold, Vinícius, Bernardo Silva, Luis Díaz, Lewandowski, Mahrez, Casemiro, Son, Fabinho, Benzema, Maignan, Kane, Núñez, Foden, Mané, Haller, Modrić, Rüdiger, Ronaldo, Vlahović, Van Dijk, Cancelo, Mbappé en Haaland.