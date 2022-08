🎥 Eerbetoon voor Dries Mertens in de stad Napels: "Dit heeft indruk op me gemaakt en maakt me trots"

Nu Dries Mertens zijn handtekening gezet heeft bij Galatasary, komt de stad Napels met een eerbetoon voor de Rode Duivel.

Dries Mertens is het laatste decennium uitgegroeid tot een echte legende bij Napoli. Mertens is de beste schutter uit de clubgeschiedenis, maar het is nu dus toch tot een vertrek gekomen. Al blijft Mertens met zijn hart verbonden aan de club en stad, hij houdt ook zijn appartement in Napels.

Die appreciatie komt zeker en vast van weerszijden. Vandaag prijkten afbeeldingen van Dries Mertens plots op reclameborden in de stad. Met op deze borden ook de tekst "Cia' Ciru' (bijnaam van Mertens, red.). Napoli houdt van je."

Het is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Op Instagram komt Dries Mertens dan weer zelf met een dankwoord. "Dit initiatief heeft indruk op me gemaakt en maakt me trots", schrijft Mertens bij een filmpje dat de reclameborden in kwestie vastlegt. "Ik wil iedereen bedanken en succes wensen in het nieuwe seizoen. Ik hoorde van mijn oude ploegmaats dat ze staan te springen om aan de competitie te beginnen. Tot binnenkort."