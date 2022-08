Mazzu zag héél veel verkeerd lopen in dat eerste uur: "Maar Fabio heeft de match niet op zijn eentje doen kantelen"

Blij werd Felice Mazzu er niet van. Dat eerste uur tegen Paide was zonder enige overdrijving rampzalig te noemen. De fluitconcerten galmden al door het Lotto Park en dat is niet iets wat je als nieuwe coach wil horen.

Felice, dat eerste uur... Heb je daar een verklaring voor?

"Het is niet evident om dat uit te leggen. We misten veel: intensiteit, coördinatie, wil om te lopen... Ik weet dat het niet makkelijk is voor jongens met minder matchritme, maar we hebben Paide wel vertrouwen gegeven. We hebben veel fouten gemaakt. We moeten daar nog progressie in maken. We moeten vanaf het begin dat vuur in de match brengen."

Hebben bepaalde wissels die je gedaan hebt punten verloren?

"Goh, dat wil ik niet zeggen. We hebben wel nog veel werk om iedereen op hetzelfde niveau te krijgen."

We kunnen zeggen dat Fabio Silva de match deed kantelen. Hij was redelijk fenomenaal...

"Het was niet enkel Silva. De complementariteit van de drie wissels heeft het verschil gemaakt. In de eerste helft was er geen opbouw vanuit onze centrale driehoek. Rafa heeft dat opgelost. Mario heeft met zijn looplijnen dan weer veel andere spelers bevrijd. Zoals Murillo, die ineens hoger kon spelen."

Hoe beoordeel je de eerste minuten van Killian Sardella?

"Heel goed. Hij toonde heel veel wil om zich te tonen. Ik weet dat het niet makkelijk voor hem is met het verleden dat hij hier meedraagt, maar hij heeft al zijn taken uitgevoerd."

En Esposito? Die heeft het niet makkelijk en is nog steeds op zoek naar zijn eerste officiële goal.

"Dat is niet simpel voor hem. We moeten hem helpen. Hij en Fabio zijn heel andere profielen. En het neemt wat meer tijd in beslag bij Sebastiano. Maar de kwaliteiten zijn er. "

Wil je Amuzu graag houden?

"(lacht) Heel graag. Ik heb daar met hem ook al over gesproken. Ik heb zijn verticaliteit nodig."