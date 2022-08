Mechelen heeft de taak herkenbare speelstijl van Cercle aan te pakken: "Soms ligt het in het voetbal dicht bij mekaar"

KV Mechelen kijkt zaterdagavond Cercle Brugge in de ogen. Tegenover de herkenbare speelstijl van de mannen van Thalhammer, zal Malinwa zijn eigen spel moeten ontwikkelen om kans te maken op een tweede overwinning.

Danny Buijs kaart het belang van sleutelmomenten aan. "Soms ligt het in het voetbal dicht bij mekaar. Wij hadden tegen Union via Rob Schoofs en Nikola Storm al behoorlijke mogelijkheden, maar uiteindelijk was het via een van richting veranderd schot dat het 1-0 werd. Cercle kwam op Standard 1-0 achter via een penalty na een ongelukkige handsbal."

Cercle in vorig duel niet op een hoopje gespeeld

De Vereniging zou dat niet meer kunnen omkeren, al had het misschien anders kunnen lopen. "Net voor rust laat Cercle een enorme kans op de gelijkmaker liggen en in de blessuretijd wordt het dan 2-0 na een tweede penalty. Het is zeker zo dat Standard in bepaalde fases in de wedstrijd de bovenhand had, maar het is ook niet zo dat Cercle op een hoopje is gespeeld."

Het voetbal van Thalhammer is inmiddels welbekend in de Belgische competitie: intense pressing, powerplay en voetbal naar voren. "Cercle hanteert een heel herkenbare speelstijl. Met grotendeels dezelfde jongens in het elftal als vorig seizoen. Als een ploeg met een herkenbare speelstijl wint, komt het zogezegd door die vastigheden en verliezen ze, dan is het spel te voorspelbaar."

Dynamiek nodig

Er is dus ook een zeker imago dat meespeelt. "Je hebt dynamiek nodig omdat je elke week tegenover een andere tegenstander staat. De ene ploeg speelt 3-5-2, een ander 4-3-3. Afhankelijk van de tegenstander zijn er bepaalde ruimtes die je kan benutten om zelf dreiging in je spel te leggen. Als je weet hoe een ploeg speelt, hangt het er van af hoe je het zelf invult naar mogelijkheden en dreiging toe."