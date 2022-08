Boezemvriend ziet Nainggolan bevrijd spelen: "Vorig seizoen moest hij spelen, daar heeft hij zichzelf misschien wat tekortgedaan"

Radja Nainggolan staat er dit seizoen. Met reeds drie gescoorde doelpunten heeft hij zijn productie van vorig seizoen al gehaald. Maar daar waren redenen voor, meent zijn boezemvriend Zinho Chergui.

Vorig seizoen had Nainggolan last van de enkel en moest eigenlijk geopereerd worden. "Radja moést vorig seizoen spelen. Als je zo iemand binnen haalt, en die komt na een paar weken of maanden af met: ‘Ik ben niet fit, ik moet geopereerd worden'... Geen optie", aldus Chergui in HLN.

"Daar heeft hij zichzelf misschien wat tekortgedaan, maar da's gelukkig allemaal voorbij. Vorig seizoen heeft hij ook al flitsen van z'n klasse getoond, maar voor het geld dat ze hem hebben binnen gehaald was dat te weinig. Nu brengt hij steeds meer. Als hij die vorm kan doortrekken, zijn er in België weinig die aan hem kunnen tippen.”

En ook de fratsen naast het veld lijken geminderd te zijn. "Misschien verklaart dat zijn huidige vorm?", lacht Chergui. "Nee, dat is altijd zijn levensstijl geweest. Radja heeft absurd weinig slaap nodig om fit te zijn. Ik heb ook niet heel veel slaap nodig, maar wat ik bij hem heb gezien... (zucht) Da's gewoon niet menselijk. Oerkracht. Bij Antwerp wisten ze ook wel wat ze binnen haalden. Na een week of twee hadden ze daar meteen een goed beeld van."