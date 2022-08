Teuma helpt Union aan nuttige en belangrijke driepunter, Kortrijk blijft beteuterd achter

Union en Kortrijk sloten een pittige en boeiende zaterdag vol voetbal tegen elkaar af in het Dudenpark.

Union wilde de nederlaag van vorige week tegen KV Mechelen wegspoelen en zo opnieuw wat oprukken in het klassement, terwijl Kortrijk nog eens een driepunter wilde bijschrijven.

Teddy Teuma was dé man bij de thuisploeg. Met een snel penaltydoelpunt voor de koffie en een treffer na de pauze maakte hij er 2-0 van.

Teuma de held

Via Selemani (ex-Union) werd het nog 2-1 in de tweede helft, daarna kregen de Kerels nog wel wat kansen op de gelijkmaker - zeker via Gueye.

De gelijkmaker viel uiteindelijk niet meer, aan de overkant lieten Vanzeir en co na de score te laten oplopen. Union heeft nu 7 op 12, Kortrijk 4 op 12.