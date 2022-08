Ruud Vormer reageert op niet-selectie: "Hoop het respect te krijgen dat ik verdien"

Opmerkelijk: geen Ruud Vormer in de selectie van Club Brugge van zondagavond op bezoek bij OH Leuven. De kapitein heeft via de sociale media gereageerd.

"Hallo iedereen, helaas kan ik alleen maar accepteren dat ik buiten de selectie val", aldus Vormer in een Instagramstory. Respect "Ik zal alles blijven geven voor de fans van Club Brugge en hoop het respect te krijgen wat ik verdien", is de ex-kapitein duidelijk. Carl Hoefkens nam Vormer niet op in de selectie voor de match tegen OH Leuven. Of er de komende twee weken alsnog een transfer zit aan te komen?