Antwerp zal het een hele tijd moeten doen zonder Michel-Ange Balikwisha

Michel-Ange Balikwisha zal een hele tijd uit zijn bij Antwerp nadat hij in de wedstrijd tegen KAS Eupen een spierblessure opliep. Dit liet de club weten via hun sociale mediakanalen.

In het slot van de partij tegen Eupen blesseerde Balikwisha zich aan zijn rechter hamstring. Het was direct duidelijk dat het niet louter om krampen ging want de aanvaller moest door het verzorgend personeel van Antwerp van de het veld worden ondersteund.

Antwerp liet vandaag weten dat ze het een hele tijd zonder hun flankaanvaller zullen moeten doen. De ernst van de blessure zal pas in de loop van de week duidelijk worden. Antwerp heeft pech dat ze voor hem geen vervanger kunnen oproepen voor de Europese wedstrijden. Dat kan u HIER lezen.

Zowel Europees als in de Jupiler Pro League kwam hij al achtmaal in actie waarin hij vier keer de netten vond. Onder Van Bommel is de aanvaller dus helemaal aan het openbloeien en dit zal een aderlating zijn voor de aanvallende impulsen van Antwerp.