Nieuwkomers bij Antwerp direct op de Europese lijst

Antwerp heeft zijn Europese lijst ingediend bij de UEFA en daar staan direct de twee nieuwkomers op de afgelopen weekend hun debuut maakten.

Gaston Avila en Jurgen Ekkelenkamp komen erbij als vervangers voor Benson Manuel en Faris Haroun. Benson vetrok naar Burnley en Haroun is slachtoffer van de concurrentie centraal op het middenveld. Een vervanger voor Balikwisha mocht Antwerp niet meer oproepen. Alleen nieuwe transfers komen in aanmerking om een plek in de nemen op de Europese lijst.

Antwerp selecteerde de volgende spelers: Jean Butez, Ortwin De Wolf, Niels Devalckeneer, Ritchie De Laet, Toby Alderweireld, William Pacho, Sam Vines, Dinis Almeida, Gaston Avila, Jelle Bataille, Laurit Krasniqi, Zeno Van Den Bosch, Radja Nainggolan, Alhassan Yusuf, Pieter Gerkens, Jurgen Ekkelenkamp, Birger Verstraete, Christopher Scott, Arthur Vermeeren, Michael Frey, Vincent Janssen, Koji Miyoshi, Anthony Valencia, Michel-Ange Balikwisha en Viktor Fischer