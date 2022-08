📷 OFFICIEEL Oud-doelman van KV Oostende aan de slag in Nederland

Vitesse heeft een nieuwe doelman in huis gehaald. Kjell Scherpen is op huurbasis overgekomen van Premier League-club Brighton & Hove Albion.

KV Oostende huurde Scherpen vorig seizoen een half jaar van Brighton & Hove Albion, waar de Nederlander een vierjarig contract tekende in 2021.

Nu wordt hij opnieuw verhuurd, dit keer aan Vitesse voor het volledige seizoen. “Kjell is een keeper die er direct kan staan”, zegt technisch directeur Benjamin Schmedes op de website van de club.

“Hij beschikt, ondanks zijn nog relatief jonge leeftijd, over de nodige ervaring en heeft ook genoeg wedstrijd- en trainingsritme. Bovendien is Kjell zeer bekend met het Nederlandse voetbal, in het bijzonder met de Eredivisie.”

Ook Scherpen is blij met de nieuwe uitleenbeurt. “Dit voelt als de beste keuze die ik op dit moment kon maken. Ik ken Vitesse als een mooie en gevestigde club in de Eredivisie. Voor mijn gevoel pas ik hier goed; als voetballer, maar ook als mens. Vitesse kent niet de beste seizoenstart, maar we gaan er alles aan doen om zo snel mogelijk de punten binnen te halen. Uiteraard hoop ik daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.”