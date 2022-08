'Standard wil 31-jarige spits binnenhalen op Sclessin'

Standard blijft op zoek naar de nodige versterking en zou nu een Noorse spits in het vizier hebben.

Standard heeft vers bloed nodig, zeker ook in het aanvallende compartiment. Volgens verschillende bronnen zou een 31-jarige Noorse spits op weg zijn naar Sclessin.

Het gaat om Thomas Lehne Olsen die nu bij Shabab Al Ahli in de Verenigde Arabische Emiraten aan de slag is, maar ervoor voor Lillestrom speelde.

Daar scoorde hij 28 doelpunten in 31 wedstrijden. Hoe de deal in elkaar zou steken is op dit moment nog niet duidelijk.