Didier Lamkel Zé bij beloften Antwerp: "Hij gedraagt zich zoals het hoort"

Hoe is het nog met Didier Lamkel Zé? Voorlopig traint hij mee met de beloften van Royal Antwerp FC.

Het is speler-assistent Maxime Biset die het verhaal doet bij Gazet van Antwerpen. Hij is de enige ancien in de spelerskern van beloften.

Abdoulaye Seck en Alexis De Sart, net als Didier Lamkel Zé, trainen mee met de beloften van The Great Old in afwachting van een oplossing.

“Didier laat bij ons vlagen van zijn talent zien. Zijn situatie is bekend, maar als technische staf kunnen we weinig over zijn werkethiek zeggen. Hij gedraagt zich zoals het hoort”, vertelt Biset aan de krant.