Standard en Seraing willen zaken doen met elkaar

Seraing wil gaan shoppen bij de buren van Standard en één van hun jeugdproducten tijdelijk overnemen.

Seraing is niet goed begonnen aan het nieuwe seizoen. Met een 0 op 12 bengelen ze helemaal onderaan in de Jupiler Pro League. De club heeft het kleinste budget in 1A dus moeten ze creatief aan de slag gaan. Volgens La Dernière Heure willen ze dan ook graag Damjan Pavlovic huren van Standard.

Vorig seizoen kwam hij nog 19 keer in actie voor Standard, maar onder de nieuwe trainer, Deila, kan hij nauwelijks op speelminuten rekenen. Voor zijn verdere ontwikkeling zou dus een uitleenbeurt in 1A ideaal zijn.