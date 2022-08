Hoedt is tevreden met hoe het staat bij Anderlecht na vijfde clean sheet: "Het is moeilijk scoren tegen ons"

Er staat iets achteraan bij Anderlecht. De driemansverdediging van Felice Mazzu heeft voor stabiliteit gezorgd en geeft Wesley Hoedt ook de ruimte om meer in te schuiven. De Nederlander was - ondanks een moeilijke match - tevreden over de prestatie van zijn team.

Hoedt keek wel al naar volgende week. "We zijn pas halverwege, maar voor het moreel van iedereen binnen de club is het een belangrijke overwinning. We tonen dat we ook in Europa resultaten kunnen neerzetten", aldus de centrale pion. "Zij waren wel dominant en speelden heel verzorgd. Ze konden ons onder druk zetten."

Maar de verdediging hield stand. "We hebben bewezen dat het heel moeilijk scoren is tegen ons. Dit is al onze vijfde clean sheet in zeven wedstrijden. Maar het blijft fiftyfifty volgende week. Maar in een vol Lotto Park moeten en kunnen we dit afmaken."