Druk op de ketel: "Anderlecht moet voorbij Young Boys of anders hebben ze gefaald"

Young Boys Bern is geen Paide. De Zwitsers hebben een goed en moeilijk te bespelen team. Maar volgens Peter Vandenbempt kan Anderlecht dit seizoen enkel stappen vooruit zetten als ze de poulefases halen.

"Kijk, Anderlecht heeft twee dingen nodig om écht weer op de kaart te staan: een prijs - daar grepen ze vorig jaar net naast in de bekerfinale - en Europese prestaties die aanspreken. Dat laatste kan alleen in de poules, waar de club al vier jaar niet meer geraakt is", zeft hij bij Sporza. "Momenteel dwaalt Anderlecht rond in donkere coulissen. Lopen ze straks tegen de muur door opnieuw de groepsfase te missen? Of staan ze opnieuw op het podium?"

Want schrik moeten ze volgens de analist niet hebben. "Anderlecht beschikt over een spits die de sensatie van onze competitie is en ook het middenveld draait prima. Young Boys heeft daarentegen een goeie ploeg maar ook niet meer dan dat. Als je wat ambitie hebt, dan moet je daar toch voorbij geraken. Anders heb je gefaald."