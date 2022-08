René Weiler ziet kansen voor Anderlecht: "Anderlecht blijft ondanks moeilijke jaren een topclub"

Niemand is misschien beter geplaatst om de kansen in te schatten van Anderlecht tegen Young Boys Bern dan ex-coach van Anderlecht en Zwitser, René Weiler.

“Het voetbal in België is groter dan dat in Zwitserland. Anderlecht blijft ondanks moeilijke jaren een topclub, maar toch is Young Boys Bern het enige team dat hen schrik kan aanjagen", vertelt hij tegenover Het Nieuwsblad.

Het thuisvoordeel gaat natuurlijk een impact hebben. Niet alleen omdat er op kunstgras wordt gespeeld. "Bern is thuis extra bevoordeeld omdat het op kunstgras speelt en omdat het fanatieke publiek achter de ploeg gaat staan. Normaal is spits Jean-Pierre Nsamé de ster van het team, maar hij was beter vóór zijn ernstige knieblessure. Nu vormt Young Boys vooral een stevige ploeg zonder echte sterren. Ze verloren dit seizoen nog geen enkele keer. Het wordt een heel uitdagende match voor Anderlecht.”