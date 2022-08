Bas Dost wil Ruud Vormer overtuigen: "Kom naar FC Utrecht"

Ruud Vormer van Club Brugge gratis verlaten voor een buitenlandse club. FC Utrecht toont alvast interesse. De nieuwe club van Bas Dost en deze wil zijn voormalige ploeggenoot er graag bij.

"Ruud is een jongen die bij Brugge is binnengekomen als nobody en hij heeft zich daar opgewerkt tot de grote chef van het elftal", wordt hij geciteerd door De Telegraaf. "Hij heeft daar alles gewonnen, wat je in België kunt winnen. Als je dan ziet, dat hij niet eens meer bij de selectie zit, dan vind ik dat heel vervelend. Helaas is dat ook een onderdeel van voetbal."

Veel spelen zal Ruud Vormer niet meer doen waarschijnlijk. Daarom lijkt een vertrek de beste oplossing. Bas Dost zal hem alvast met open armen ontvangen. "Ik heb inderdaad contact met hem gehad en gezegd: kom naar FC Utrecht", onthult Dost. "Hij heeft genoeg opties, dus dat is helemaal aan hemzelf, maar ik heb hem wel laten weten, dat hij hier welkom is."