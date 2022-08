🎥 'Beerschot heeft interesse in jonge Kosovaarse spits'

Beerschot is nog op zoek naar spitsen. Volgens de Gazet van Antwerpen hebben ze hun oog laten vallen op een jonge Kosovaar.

In hun zoektocht naar een spits die meteen inzetbaar is, liet Beerschot zijn oog vallen op Albion Rrahmani, een 21-jarige Kosovaar die voor KF Ballkani in Kosovo speelt. Zo meldt de Gazet van Antwerpen.

Rrahmani is momenteel actief met Ballkani in de voorrondes van de Conference League. Hij scoorde al 7 keer. Deze week scoorde hij nog tegen het Macedonische FC Shkupi. De andere doelpunten waren tegen clubs uit uit San Marino en de Faeröer.

Ballkani is de huidige Kosovaarse kampioen. Vorig seizoen moest Rrahmani vooral tevreden zijn met een rol als invaller. Hij scoorde 2 keer.