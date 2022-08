OFFICIEEL: STVV versterkt zich met voormalige kampioen van Leicester City

Shinji Okazaki is de nieuwste aanwinst van STVV. De Japanner was op proef bij de Limburgers en deze was zo succesvol dat beide partijen tot een akkoord kwamen.

“Ik ben blij om aan te sluiten bij deze ambitieuze club”, vertelt de aanvaller. “Mijn ambitie is duidelijk: zoveel mogelijk goals maken voor de Kanaries. Tijdens de trainingen heb ik al gemerkt dat er kwaliteit in deze ploeg schuilt. Met mijn ervaring en doelgerichtheid wil ik het team helpen om resultaten te boeken en zo snel mogelijk op te klimmen in het klassement.”

Okazaki’s werd kampioen met Leicester City naast Jamie Vardy. Hij speelde ook in Spanje bij Malaga, Huesca en Cartagena. Voordien was hij actief in Duitsland bij Stuttgart en Mainz. Voor de Japanse nationale ploeg scoorde hij 50 keer in 119 wedstrijden.

“Okazaki voegt dat tikkeltje extra toe aan de huidige kern”, beaamt technisch directeur André Pinto. “Shinji heeft natuurlijk bergen internationale ervaring. We rekenen erop dat hij dit deelt met de andere spelers, en zo onze ploeg naar een hoger niveau tilt. Daarnaast rekenen we uiteraard op Shinji om doelgevaar te creëren. Daar heeft ons team nood aan, zeker na het uitvallen van Hayashi.”