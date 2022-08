Club Brugge lijkt zich de kaas van het brood te laten eten: Atalanta gaat vol voor Hojlund

Club Brugge en hun zoektocht naar een nieuwe spits loopt niet over rozen. Toptarget Rasmus Hojlund wordt nu nadrukkelijk het hof gemaakt door Atalanta en hun aanbieding overtreft al die van blauw-zwart.

Club Brugge wou diep in de buidel tasten voor de 19-jarige Deense spits en legde al een bod neer van 8,5 miljoen euro. Maar het kapitaalkrachtigere Atalanta heeft ook de gesprekken met Hojlund en Sturm Graz opgestart en zou al over de 10 miljoen geboden hebben.

Intussen is hij aan een fantastische seizoensstart bezig in Oostenrijk. In zeven wedstrijden wist hij al zes keer te scoren en drie assists te geven. Daardoor is de interesse vanuit andere landen ook intenser geworden. Club zal alle registers open moeten trekken indien ze hem willen binnenhalen.