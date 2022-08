Club Brugge recupereert onder meer Skov Olsen maar opnieuw geen plaats voor Vormer in de selectie

Geen fijne tijden voor Ruud Vormer, die opnieuw ontbreekt in de selectie van Club Brugge. Skov Olsen, die is er wel terug bij.

Club Brugge-trainer Carl Hoefkens heeft zijn selectie bekendgemaakt voor de thuiswedstrijd van zondagmiddag tegen KV Kortrijk. Daarin is opnieuw geen plaats voor Ruud Vormer. Hoefkens recupereert dan wel weer Skov Olsen en Nusa.

Op de vorige speeldag zag Club Brugge in de uitwedstrijd tegen OH Leuven Andreas Skov Olsen uitvallen. Een scan bracht aan het licht dat de schade bij de Deense international meevalt en nu blijkt ook dat hij eventueel tegen Kortrijk dus weer kan aantreden. Ook Nusa is fit bevonden.

Over de fysieke paraatheid van Hans Vanaken en Noa Lang bestaat geen twijfel, maar in hun geval zijn er uiteraard de aanslepende transferperikelen die spelen. Desondanks maken ze allebei deel uit van de selectie.