Barcelona nog iets nadrukkelijker in beeld voor Meunier: nu bericht ook Marca erover

Of Borussia Dortmund hem wil laten vertrekken is nog maar de vraag, maar Barcelona lijkt het alvast te gaan proberen. Thomas Meunier prijkt op het verlanglijstje van FC Barcelona omdat ze nog op zoek zijn naar een goedkopere en kwaliteitsvolle oplossing op de rechtsachter.

Juan Foyth van Villarreal zou de eerste optie zijn, maar ze willen 42 miljoen voor hun Argentijn en dat kan Barcelona op dit moment niet meer ophoesten. Barcelona heeft dan ook alternatieven en één daarvan is Meunier, die deze winter al in beeld was.

Meunier heeft bij Dortmund nog een contract tot juni 2024 en stond de eerste twee duels van de Bundesliga in de basis. Volgens Marca zou Meunier haalbaar zijn voor een bedrag tussen de 10 en de 15 miljoen euro, wat hem aantrekkelijk maakt. Ook Héctor Bellerin van Arsenal is een optie.