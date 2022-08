🎥 Is hij de oplossing van Martinez voor het WK? Youngster laat mooie dingen zien in de Premier League

De voorbije jaren gold hij lang als een van de grootste talenten bij Manchester City. Maar Pep Guardiola besloot dan toch om hem te verkopen met een optie om hem terug te kopen.

We hebben het natuurlijk over de 18-jarige Roméo Lavia die sinds dit seizoen voor Southampton uitkomt. Bij City blijven was een optie maar nu Lavia al drie weken op rij titularis is bij de Saints begrijpen we zijn keuze maar al te goed dat hij wou spelen op zijn achttiende.

Volgens transfermarkt is hij slechts 2 miljoen euro waard, al legde Southampton wel 12 miljoen op tafel voor hem. Maar dat hij een geweldigde toekomst voor zich heeft als verdedigende middenvelder liet hij na twee wedstrijden al blijken. Deze week pakte Southampton z'n eerste driepunter van het seizoen op het veld van Leicester. Ook Lavia deed zijn duit in het zakje. Niet met een doelpun of assist, wel met een zeer goede wedstrijd te spelen.

Nu Axel Witsel bij Atletico Madrid centraal achterin moet posteren, is het misschien geen slecht idee om dat bij de Rode Duivels ook te doen. Roméo Lavia komt dan weer op een dienblaadje zichzelf presenteren als nieuwe verdedigende middenvelder van de Rode Duivels?