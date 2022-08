🎥 Once in a liftetime: Amerikaanse doelman scoort vanuit eigen strafschopgebied

De MSL kennen we ondertussen wel. Dat is de Amerikaanse hoogste klasse waar veel Europese vedetten al zijn beland zoals Ibrahimovic, Rooney, Insigne...

Daar net onder is er de United Soccer League USL waarin veel reserveploegen zitten van MLS-teams maar ook veel echte tweedeklassers. Afgelopen nacht nam Union Omaha het in eigen huis op tegen North Carolina FC. Na nog geen minuut spelen kwam Omaha op voorsprong dankzij... doelman Kevin Piedrahita. Hij trapte een uittrap rechtstreeks over de andere doelman en scoorde.

😎 If you were at Werner Park, you ain't forgetting this one...neither will @KPiedrahitaGK! 🙌



