Marc Brys tevreden na Standard-OHL: "Ik denk dat de overwinning verdiend was"

Op de 5e speeldag versloeg OHL Standard met 1-3 op Sclessin. Het was voor de Leuvenaars de eerste overwinning na twee nederlagen op rij tegen tegen Antwerp (4-2) en Club Brugge (0-3).

OHL heeft Standard zondagavond verrast op Sclessin. De bezoekers stonden bij de rust al 0-2 voor na doelpunten van Thorsteinsson en Nsingi. Diezelfde Nsingi kreeg wel vroeg in de tweede helft rood. El-Tamari zorgde ervoor dat de Leuvense zege veilig werd gesteld met de 0-3. Standard kon met een strafschop van Edmond nog tegen scoren.

"We wisten dat Standard sterk zou willen starten voor hun thuisfans", zei Marc Brys na de wedstrijd. "We wisten dat ze heel enthousiast en dreigend zouden beginnen en we probeerden een beetje op balbezit te spelen, maar we schoten niet ver genoeg op. Beetje bij beetje viel de druk weg en kwamen we in de wedstrijd. We scoorden twee doelpunten op onze enige twee kansen".

"In de tweede helft hadden we de controle. Natuurlijk was er druk van hen. Het zou gek zijn om na de 0-2 achterstand niet te drukken. Het is hier altijd hectisch. Het was geweldig dat Al -Tamari wist er 0-3 van te maken. Jammer dat de penalty werd omgezet, want het was leuk geweest om met een clean sheet te winnen. Iedereen heeft gestreden voor dit resultaat. Ik denk dat de overwinning verdiend was, niet zozeer op balbezit, maar vooral dankzij de intelligentie van mijn spelers op het veld. Een mooie overwinning op Standard", besluit Brys.