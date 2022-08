Vader Vital Vanaken over de transferperikelen van zijn zoon: "Ik vind dat Club Brugge hem dit moet gunnen"

Van nu tot de transfer rond is of afspringt, gaat er nog veel gezegd en geschreven worden over Hans Vanaken. De middenvelder van Club Brugge wil zijn kans grijpen en dat begrijpt vader Vital maar al te goed.

Vital Vanaken is ook profvoetballer geweest en weet met wat zijn zoon in het hoofd zit. "Gezien de omstandigheden blijft hij heel rustig - dat zag je ook op het veld. Sinds jaar en dag draait hij mee in de voetbalwereld", vertelt hij in HLN. "Ik wil niet zeggen dat hij er niet mee bezig is, maar hij zal er zijn slaap niet voor laten. Eigenlijk is het een luxeprobleem. Hij ziet dit inderdaad als een laatste kans, en dat is doorslaggevend in zijn keuze. Het is niet zo dat hij het hier beu is."

David Moyes wil hem al voor de derde keer en dat overtuigt een speler natuurlijk. Club wou hem eerst absoluut niet laten vertrekken, maar zit nu toch aan de onderhandlingstafel. ''Ik begrijp dat het kort dag is. Omgekeerd vind ik het ook zo dat ze Hans dit moeten gunnen. Onmisbaar is een groot woord. Eigenlijk bestaat dat niet in het voetbal. Als je kijkt naar het laatste decennium van Club... Daar is het áltijd goed gekomen met hen, wat er ook gebeurde."