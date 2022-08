KV Kortrijk heeft met Didier Lamkel Zé mogelijk het paard van Troje binnengehaald: "Zijn kwaliteiten staan buiten kijf"

De transfer van Didier Lamkel Zé naar KV Kortrijk is sportief een stunt, maar anderzijds hebben ze ook wel het paard van Troje binnengehaald. De General Manager van KV Kortrijk maakt zich geen zorgen.

“Zijn kwaliteiten staan buiten kijf”, aldus Matthias Leterme, general manager van KV Kortrijk tegenover het Nieuwsblad. “We hebben uitgebreid met hem gesproken en daaruit bleek dat hij enorm veel goesting heeft. Dat kwam dan goed uit want wij hebben goede spelers nodig. We zullen hem begeleiden zoals we al onze spelers begeleiden.”

Bij Antwerp zijn ze duidelijk heel blij om van hem af te zijn. "Dit is na Omonia Nicosia en Ferencvaros nu de derde club waar we dit seizoen een overeenkomst mee vonden over de speler, het lijkt nu de goede keer te zijn”, zegt Sven Jaecques. “Voor het overige wil ik er niet veel over kwijt.”