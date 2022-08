Avenatti tegen ex-ploeg Standard: "Nooit een eerlijke kans gekregen"

Zondagmiddag speelt KV Kortrijk in eigen huis tegen Standard. Een match om uit te kijken naar Avenatti en Lamkel Zé.

Voor Felipe Avenatti is het thuiskomen in het Guldensporenstadion, maar ook meteen zijn ex-ploeg in de ogen kijken. “Ik wens Standard het beste toe, maar ik vind dat ik nooit een eerlijke kans heb gekregen. Ik had er veel meer van verwacht. Ik was ook ongelukkig, omdat ik niet speelde. Als ik zondag scoor, ga ik vieren”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

“Ik bleef in België, want het is niet gemakkelijk om een buitenlandse ploeg te overtuigen wanneer je niet speelt. Antwerp, Union en Beerschot kenden mijn kwaliteiten. Toen Union aanklopte, was ik er van overtuigd dat ik ging schitteren en ik speelde een prima voorbereiding. Maar iedereen heeft gezien hoe goed Undav en Vanzeir waren.”

Ondertussen kreeg hij ook opnieuw Didier Lamkel Zé als ploegmaat. De twee speelden nog samen bij Antwerp. “Het is een fantastische speler en bij Kortrijk kan hij zijn carrière herlanceren. Hij kan hier een belangrijke rol spelen. Ze zeggen dat het een enfant terrible is, maar het is echt een lieve jongen.”