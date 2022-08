'Burnley en STVV bijna akkoord voor transfer naar The Championship"

Vincent Kompany blijft de Jupiler Pro League afspeuren naar spelers om zijn ploeg te versterken.

Vincent Kompany moet bij Burnley haast een volledig nieuwe ploeg samenstellen. Daarvoor wil hij heel veel spelers uit de Jupiler Pro League proberen te overhalen.

Zo is Burnley in verre onderhandelingen over Ameen Al Dakhil van STVV, schrijft transferjournalist Sacha Tavolieri op zijn sociale media.

Volgens Tavolieri heeft Burnley een bod geplaatst van 4 miljoen euro op de 20-jarige jeugdinternational. STVV wil 5 miljoen, waardoor een deal dichtbij lijkt.

Al Dakhil verkaste nog maar in januari van Standard naar STVV in de deal rond de zaak Edmilson.