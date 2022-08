Carl Hoefkens geeft zijn voorkeur voor Champions League met Club Brugge

Vanavond wordt om 18 uur geloot voor de poulefase van de Champions League.

De persconferentie als vooruitblik op de match tegen Charleroi van vrijdagavond ging bijna uitsluitend over de loting voor de Champions League.

“Ik wil er eigenlijk zo weinig mogelijk over horen. Al is het normaal dat ze daar vandaag mee bezig zijn. Wel heb ik gevraagd Charleroi in het achterhoofd te houden. Voorafgaand aan de Champions League hebben we nog twee belangrijke wedstrijden”, klinkt het bij de Brugse trainer.

“Het is niet aan mij om te speculeren. Wel verkies ik haalbare tegenstanders boven de affiches. Vraag is wel wat haalbaar is? Dat is relatief.”