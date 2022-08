Noah Sadiki, 17-jarige met stalen zenuwen: "De coach vroeg wie wou trappen en ik heb mijn hand omhoog gestoken"

Je bent 17 en je wil wat... Noah Sadiki is zo'n lefgozer die voor niks terugdeinst. Na de match kwam hij uitleg geven bij zijn strafschop, die hij schijnbaar zonder enige zenuwen tegen de netten trapte.

Sadiki slenterde de afstand tussen middencirkel en strafschopstip, schijnbaar relax als altijd. "Er was wel wat stress hoor", lachte hij. "Speciaal dat een 17-jarige dat zo doet? Of je nu 17 of 30 bent, het blijft toch gewoon een strafschop trappen. Ik had niks te verliezen, vond ik. (schouderophalend) Toen de coach vroeg wie wou trappen, stak ik mijn hand omhoog."

Twijfel sloop er niet in zijn lichaam. "Nee, waarom? Voor zulke momenten ben ik profvoetballer geworden. 20.000 mensen zijn je aan het aanmoedigen. Dan wil je gewoon die strafschop nemen. Ik heb geen moment getwijfeld of ik hem wou nemen en dan was het aan de coach om de mensen aan te wijzen. En ik was erbij. Ik wou de mensen in het stadion gewoon blij maken."

Anderlecht behaalde de kwalificatie met weeral een heel jeugdig elftal. " We zijn natuurlijk blij dat er zoveel jongens van Neerpede op het veld staan. We zijn eigenlijk samen opgegroeid - een generatie verschil soms - dus het is heel fijn om samen te spelen op zo’n hoog niveau. Hiervoor werk je: voor zo’n grote momenten en Europese matchen."