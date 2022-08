OFFICIEEL Anderlecht haalt versterking op in Barcelona

Moussa N'Diaye tekende een contract van drie seizoenen bij RSC Anderlecht. Hij komt over van Barça Atlètic.

“Moussa is een 20-jarige Senegalees die zowel op linksachter als centraal achterin uit de voeten kan. Hij werd gevormd in de Aspire Academy voor hij in de zomer van 2020 zijn opleiding voortzette bij de U19 van FC Barcelona”, laat paarswit weten.

De verdediger maakte op 16-jarige leeftijd al deel uit van de talentvolle U20-generatie van Senegal die de kwartfinale van het WK U20 speelde in Polen. Moussa hielp de nationale ploeg ook aan een tweede plek op de Africa U20 Cup of Nations in Niger, waar hij verkozen werd tot Speler van het Toernooi. Moussa werd op 17-jarige leeftijd ook al twee keer geselecteerd voor de eerste ploeg van Senegal.

“Moussa combineert snelheid en gezonde agressiviteit met een goede technische bagage. Hij zal bij RSC Anderlecht met het rugnummer 5 spelen”, laat de club nog weten.