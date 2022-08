Alderweireld denkt aan grotere plaatje: "Heel zuur voor Belgisch voetbal"

De Champions League naar Antwerpen halen, dat is het doel dat Toby Alderweireld heeft met Antwerp. Maar voorlopig lukt het nog niet om de Conference League te halen.

De teleurstelling was dan ook groot bij de Rode Duivel na affluiten: "Woorden zullen nu niet veel helpen", zei hij veelbetekenend voor de camera van VTM.

"We geven in de eerste helft één kans weg en daar komt dan meteen een doelpunt uit terwijl we zelf heel wat gecreëerd hebben. Bij doelpunten twee en drie verliezen we telkens één cruciaal kopduel en vliegen ze te eenvoudig binnen. Mentaal was het niet eenvoudig na die 1-2 en dan valt die derde te snel om nog een slotoffensief op poten te kunnen zetten ", analyseert hij de tegengoals.

© photonews

Net voor rust had Antwerp zijn beste periode maar scoren lukte niet. "Met het publiek achter ons ging het steeds beter, dan is het enorm jammer dat we het zo weggeven. Op dit niveau moet je proberen om meer te scoren uit de kansen die je krijgt want je zal er nooit 15 krijgen", klinkt het.

"Dit is heel zuur voor ons maar ook voor het Belgische voetbal. Nu moeten we de rug rechten en tonen dat we zondag tegen Gent de knop kunnen omdraaien", besluit de kapitein van Antwerp.