Geraerts wil na 'haalbare' loting geen straffe uitspraken doen: "Dit zijn wel grote clubs"

Braga, Malmö en Union Berlin, dat zijn niet de kleppers die Union SG mogelijk wel had kunnen loten. Maar Karel Geraerts is voorzichtig in zijn uitspraken.

"Haalbaar? Daar sluit ik me niet bij aan", aldus de T1 van Union. "Het zijn drie mooie ploegen. Braga stoot bijvoorbeeld altijd ver door in Europa. Union Berlin is een ploeg die veel gelijkenissen vertoond met ons. Zij komen ook van ver en hun supporters zijn fantastisch. Zeggen dat er bepaalde kansen liggen in deze groep: dat is niet mijn gevoel. Ik ga niet zeggen dat het geen grote clubs zijn, want dat zijn ze wel. Maar natuurlijk gaan we ons best doen om het zo goed mogelijk te doen."

Een tweede of derde (die recht geeft op Conference League) plaats zijn wel niet ondenkbaar. “Maar het is niet onze taak om nu al bepaalde doelen te stellen”, is de coach duidelijk. “Onze taak is om de ploegen goed te analyseren, en dan bekijken we het match per match. Zo werk ik ook in het Belgisch kampioenschap, en dat zal in de Europa League niet anders zijn. Maar één ding is zeker: we zullen de zes wedstrijden spelen om ze te winnen. Maar de tegenstanders moeten gerespecteerd worden.”