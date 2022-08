Hannes van der Bruggen vindt dat Cercle altijd moest winnen maar tankt ook vertrouwen voor derby tegen Club

Geen winst voor Cercle: Hannes Van der Bruggen bleef ontgoocheld achter. De derby tegen Club is de volgende opdracht en het puntenverlies tegen Zulte Waregem is dan geen goede generale repetitie. Of toch?

De aanvoerder van de Vereniging kon zijn teleurstelling na de puntendeling met Zulte Waregem (1-1) niet wegsteken. "Ik ben best wel ontgoocheld. Na twintig-dertig minuten moest deze wedstrijd beslist zijn. Als het dan 3-0 staat, is het nog niet overdreven. We slikken dan een dom doelpunt wanneer zij voor de eerste maal de oversteek maken."

Meer is niet nodig om de wedstrijd samen te vatten, want nadien volgde niet al te veel meer. "Onze tweede helft was iets minder. We waren nog wel een paar keer gevaarlijk op hoekschop. Als je deze wedstrijd terugkijkt, hadden we altijd moeten winnen. Tegen Mechelen was het al kantje boord, maar dit was nog flagranter."

Niet bezig zijn met klassement

Zo blijft Cercle steken op een 5 op 18. Van der Bruggen maakt zich echter geen zorgen. "Goede prestaties gaan nog wel leiden tot punten. Alles staat nog kort bijeen. Met een overwinning kan je meteen in de linkerkolom staan. We moeten niet bezig zijn met het klassement, wel met goede prestaties op de mat te leggen. We moeten ook nieuwe jongens inpassen, terwijl we een heel specifieke speelstijl hebben."

Het moest nu wel gebeuren voor Cercle, want volgende vrijdag volgt de derby tegen Club. Het zou al moeten lukken dat er dan wel gewonnen kan worden, of is er toch iets mogelijk? "Ik denk wel dat we hier vertrouwen uit mogen putten. De kritiek was dat we moeilijk aan kansen kwamen. Aanvallend stonden we er nu wel: Dino Hotić was gevaarlijk, Thibo Somers trapte op de paal."

Goede derbyherinneringen

Die offensieve dreiging dient er ook te zijn wanneer groen-zwart de stadsrivaal bekampt. "Een derby is natuurlijk helemaal anders. We hebben er goede recente herinneringen aan", verwijst Van der Bruggen naar de derbyzege van Cercle eind vorig jaar. "Die willen we nog eens over doen."