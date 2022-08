Ook Anderlecht en Gent kennen hun speeldata in de Conference League (al zullen niet alle fans er blij mee zijn)

Ook Anderlecht en Gent kennen hun speeldata in de Conference League-poulefase. Veel paars-witte fans zullen er alvast niet tevreden mee zijn, want de thuismatchen vallen heel vroeg tijdens de week. Allemaal om 18u45. Ook Gent speelt twee keer thuis om 18u45.

RSC Anderlecht speelt zijn openingswedstrijd in groep B van de Conference League op donderdag 8 september (18u45) in eigen huis tegen het Deense Silkeborg. Een week later volgt voor de Belgische recordkampioen de verplaatsing naar gewezen grootmacht Steaua Boekarest (15 september 21u). Op de derde speeldag staat op 6 oktober (18u45) in het Astridpark de clash tegen West Ham United op het programma, een week later (13 oktober 21u) volgt de verplaatsing naar Londen.

Op de vijfde speeldag speelt RSCA op 27 oktober (18u45) gastheer voor Steaua, de groepsfase wordt op 3 november (21u) afgesloten in het Deense Silkeborg.

Gent begint in Noorwegen

Bekerwinnaar AA Gent opent de debatten in groep F op 8 september (21u) met een verplaatsing naar het Noorse Molde. Een week later op 15 september (18u45) is er de eerste thuiswedstrijd, tegen het Ierse Shamrock Rovers.

Vervolgens is er de dubbele confrontatie met het Zweedse Djurgärdens IF: op 6 oktober (21u) speelt Gent gastheer, een week later (13 oktober 18u45) volgt de verplaatsing naar Zweden. Op de vijfde speeldag (27 oktober 21u) moet Gent op bezoek bij Shamrock Rovers, de groepsfase wordt op 3 november (18u45) afgesloten met de thuiswedstrijd tegen Molde. (Belga)