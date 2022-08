Ronny Deila vraagt geduld aan de fans van Standard: "We moeten iets opbouwen voor de toekomst"

Standard kent een dramatisch begin van het seizoen en heeft dringend punten en een overwinning nodig. Dit weet ook trainer Ronny Deila die alvast gelooft in één van zijn nieuwkomers.

Deila beseft dat hij moet winnen, want de Luikse fans gaan zich anders beginnen te roeren. “We kunnen die Standard niet vergelijken met het Standard van 10 jaar, dat is de realiteit. We moeten iets opbouwen voor de toekomst, progressie maken en zo resultaten boeken”, aldus de Noor.



Met Osher Davida kwam er aanvallende versterking. Dit was broodnodig. “Osher is een speler met veel potentieel. Hij heeft een goede houding en is klaar om te spelen.” De groep heeft duidelijk nood aan leiders die opstaan wanneer het minder gaat zoals nu. “Of er een gebrek aan leiderschap is? Als groep kunnen we daarin beter doen door meer te praten op het veld en een positieve houding aan te nemen.”