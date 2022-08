Standard-coach Deila bespreekt nieuwkomer en de dossiers van Amallah en Raskin: "Nicolas denkt veel na"

Na twee nederlagen op rij gaan Standard en Ronny Deila op zoek naar nog eens een overwinning op het veld van Kortrijk op de zesde speeldag.

Voor de verplaatsing naar het Guldensporenstadion rekent Ronny Deila op haast al zijn troepen. Enkel voor Noah Ohio komt de match nog te vroeg. Noë Dussenne is onzeker. Osher Davida (21) zal deel uitmaken van de basiself. "Hij is een goede versterking met een groot potentieel, hij geeft ons meer opties", aldus Deila op zijn persconferentie in aanloop naar de match.

"Het is een snelle flankspeler", beschrijft de trainer zijn nieuwe speler verder. "Hij heeft een goede attitude en kan het hoofd koelhouden. Hij heeft al grote wedstrijden gespeeld in het verleden in Israël, hij heeft zelfvertrouwen. Dat is belangrijk wanneer je bij een club als Standard speelt. Hij is klaar om zondag te spelen."

Onzeker waar toekomst Amallah en Raskin ligt

Ondertussen is het nog onzeker waar de toekomst van Selim Amallah en Nicolas Raskin ligt. "Selim is meer relaxed, ik merk geen stress bij hem. Hij werkt goed op training en heeft het niveau om bij eender welke ploeg in 1A mee te draaien. Liefst hou ik hem bij ons."

En dan is er nog het dossier van Raskin. "Nicolas denkt veel na. Het is een jongen met charisma en persoonlijkheid. Het is zowel voor hem als voor ons een moeilijke situatie. Hij ligt nog onder contract tot 2023. Hij is eerlijk tegenover ons in de besprekingen. Hij heeft nood aan een beslissing over zijn toekomst en wij hebben daar ook nood aan."