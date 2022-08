🎥 Ongezien: Ex-Genskspeler Pozuelo verkoopt doodsschop

Alejandro Pozuelo maakte in het verleden het mooie weer bij KRC Genk, maar nu voetbalt de Spanjaard al enkele jaren in de MLS bij Inter Miami. Gisteren viel Pozuelo op, maar niet op de manier die we van hem gewoon zijn...

U kent hem vast en zeker nog wel: Alejandro Pozuelo. De inmiddels 30-jarige Spanjaard werd in de zomer van 2015 transfervrij binnengehaald door KRC Genk. In totaal speelde hij 177 wedstrijden voor de Limburgers. Met 25 doelpunten en 60 assists kwam er interesse van overal voor de Spaanse spelmaker. Uiteindelijk vertrok Pozuelo voor meer dan 9 miljoen euro naar het Amerikaanse Toronto. Deze zomer lieten ze hem daar voor iets meer dan 100.000 euro gaan naar een andere ploeg uit de MLS, Inter Miami.

Met Inter Miami ging Pozuelo gisteren op bezoek bij de New York Red Bulls. De voormalige wereldspits Gonzalo Higuaín zette Inter Miami op voorsprong, maar op het half uur ging het licht bij Alejandro Pozuelo even uit. Na een doodschop werd de ex-Genkspeler eerst bestraft met geel, maar na een VAR-interventie kreeg Pozuelo een verdiende rode kaart. De fout deed denken aan een moment op het WK 2010 in Zuid-Afrika. Daar raakte Nigel de Jong op de zelfde manier in contact met Xavi. De Nederlander kwam toen tot ieders verbazing weg met een gele kaart.