Club Brugge gaat vol voor ex-AA Gent-spits Yaremchuk, die ook wil terugkeren

Volgens HLN is Club Brugge zwaar geïnteresseerd in Roman Yaremchuk nadat het eerder Rasmus Hojlund misliep. De Oekraïner is bij Benfica niet meer zeker van een basisplaats en zou het wel zien zitten om terug te keren.

Het wordt geen makkelijke operatie, want Benfica wil maar liefst 20 miljoen euro voor de spits, maar er zouden onderhandelingen mogelijk zijn. Club moet wel afrekenen met de concurrentie van Sevilla. Huren met aankoopoptie zou een mogelijkheid zijn, maar dat zien ze in Portugal minder zitten. Yaremchuk is dit seizoen invaller bij Benfica. Club zoekt al lang naar een nieuwe spits, maar toptarget Hojlund koos voor Atalanta. Gent heeft wel een percentage van 25 procent op de meerwaarde van de doorverkoop van Yaremchuk bedongen toen ze hem voor 17 miljoen verkochten, maar van meerwaarde zal dus geen sprake zijn.