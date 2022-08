Jonas De Roeck wint er geen doekjes om: "We speelden vandaag onze minste wedstrijd van het seizoen"

Westerlo verloor in eigen huis voor het eerst dit seizoen. Eupen was de boosdoener en Jonas De Roeck is eerlijk in zijn analyse na de wedstrijd.

"We speelden vandaag onze minste wedstrijd van het seizoen. We namen te weinig initiatief en onze balcirculatie was te traag", zei De Roeck na de wedstrijd.

"We blijven achter met 6 op 18, maar we hadden misschien iets meer verdiend. Op het einde van het seizoen komt dat nog wel terug in evenwicht", sloot hij af.

Rubin Seigers van Westerlo volgde zijn trainer hierin. "Het is een teleurstellende avond voor ons geworden. We verliezen voor de tweede week op rij, maar ons voetbal was vandaag ook niet goed genoeg."