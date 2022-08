Hoe zou het nog zijn met... Ziguy Badibanga

Ziguy Badibanga: een naam die zeker en vast nog wel een belletje zal doen rinkelen. De Belgische flankaanvaller was ooit een groot talent bij Anderlecht, maar is nu al twee maand op zoek naar een nieuwe ploeg.

In het jaar 2000 strijkt ene Ziguy Badibanga neer in de jeugdreeksen bij Anderlecht. De flankaanvaller werd door paars-wit als negenjarige voetballer opgemerkt bij RSD Jette en naar Neerpede gehaald. Daar doorliep Badibanga de jeugdreeksen en werd hij een belangrijke speler in het beloftenelftal. Nog voor hij zijn debuut maakte bij het eerste elftal was er al buitenlandse interesse van Sporting Braga, maar de jonge flankaanvaller besloot om te blijven. Op 30 april 2010 liet coach Ariël Jacobs de jonge Badibanga debuteren op het veld van Zulte Waregem. Eén week later mocht hij voor een tweede keer invallen. Een kwartier voor tijd mocht hij Thomas Chatelle komen vervangen, wist hij de belangrijke 1-3 op het scorebord te zetten, maar pakte hij ook nog een rode kaart.

Photonews

Het seizoen daarop mocht Badibanga af en toe eens invallen en speelde hij zelfs drie keer de volledige 90 minuten. De flankaanvaller was Belgisch jeugdinternational en mocht in de Europa League invallen tegen ploegen als AEK Athene, Zenit en Lokomotiv Moskou, maar echt doorbreken deed hij niet. Hij had een belangrijke rol bij de beloften, maar kwam duidelijk nog te kort om een vaste waarde te worden bij het eerste elftal. Met concurrenten als Mbark Boussoufa, Matías Suárez en Thomas Chatelle was het natuurlijk ook niet eenvoudig om Ariël Jacobs te overtuigen om voor hem te kiezen. Uiteindelijk werd hij in de wintermercato van 2012 dan ook uitgeleend aan het Nederlandse De Graafschap. Ook daar kon hij zich niet in de basis werken en zo besloot Anderlecht hem ook het seizoen nadien uit te lenen. Deze keer belandde Ziguy Badibanga in Charleroi.

Photonews

Bij Charleroi mag Ziguy Badibanga voor een eerste keer echt proeven van het leven als basisspeler. Hij valt in de smaak bij trainer Yannick Ferrera, maar na tegenvallende resultaten wordt de jonge coach buitengesmeten. Luka Peruzovic neemt over en kiest voor een ander systeem. Danijel Milicevic, Onur Kaya en Mynor Escoe winnen de concurrentiestrijd met de gehuurde speler van paars-wit. Op die manier valt Badibanga opnieuw naast de ploeg en moet hij zich tevreden stellen met een rol als invaller. In play-off II staat de jonge Belg zelfs nooit meer aan de aftrap, viel hij twee keer naast de selectie en moest hij zich tevreden stellen met drie invalbeurten.

Bye, Belgium!

In de zomer van 2013 keert Badibanga terug naar Anderlecht na zijn uitleenbeurt bij Charleroi. Bij paars-wit hadden ze flankaanvallers genoeg en zo leek de carrière van het jeugdproduct bij Anderlecht op een dood spoor te zitten. Bij paars-wit doen ze er dan ook niet moeilijk over om Badibanga transfervrij te laten vertrekken naar het Griekse Ergotelis. Bij de Griekse Super Leagueploeg speelt hij een zeer degelijk seizoen waarna hij door de grotere Griekse ploeg Asteras Tripolis wordt gehaald. Daar kan hij opnieuw Europa League spelen, maar uiteindelijk blijkt het een vergiftigd geschenk. Ondanks speelminuten tegen Tottenham is Badibanga echt tweede viool. Hij begint bijna nooit in de basis en verzamelt op een volledig seizoen niet eens 1.000 speelminuten. Dat verklaart dan ook waarom hij na een seizoen ook daar weer vertrekt.

De volgende halte voor Ziguy Badibanga is Cyprus. Omonia Nicosia komt de Belg gratis oppikken in Griekenland. Hij staat er geregeld in de basis, maar moet ook soms tevreden zijn met een rol als invaller. In zijn tweede seizoen heeft Badibanga al snel door dat hij ook in Cyprus niet echt meer gewenst is. Hij haalt de selectie nooit en tot overmaat van ramp wordt zijn contract ontbonden half september 2016. Uiteindelijk zit hij vijf maanden zonder club, maar dan begint Badibanga aan de leukste tijd uit zijn carrière: een avontuur bij het Moldavische FC Sheriff.

Photonews

Meteen komt Badibanga in de basisploeg bij FC Sheriff Tiraspol. In zijn eerste seizoen weet de Belgische flankaanvaller meteen de Moldavische beker te winnen en ook de titel te pakken. Ook het seizoen daarop wordt Badibanga kampioen met FC Sheriff. Nu kan je die ploeg kennen van de Champions League waar ze vorig jaar in de groepsfase gingen winnen op het veld van Real Madrid en uiteindelijk derde eindigden in hun groep. In de tijd van Badibanga geraakte FC Sheriff nooit voorbij de kwalificatiewedstrijden in zowel de Champions- als de Europa League.

Na anderhalf seizoen in Moldavië wil Badibanga alweer nieuwe oorden ontdekken. Hij gaat naar Ordabasy Shymkent, een ploeg uit Kazachstan. In zijn eerste seizoen is hij er invaller, maar hij knokt er zich in zijn tweede seizoen tot vaste waarde in de basis. In zijn derde seizoen haalt hij opnieuw in de eerste weken nooit de selectie en besluit hij te tekenen voor Sjachtjor Karaganda, een andere ploeg uit Kazachstan, maar ook daar loopt het mis. In het begin is hij er invaller, maar na een tijdje valt hij uit de selectie en wordt zijn contract zelfs ontbonden. Het duurt hem opnieuw drie maanden om een nieuwe club te vinden...

Comeback in Griekenland

Ziguy Badibanga speelde tussen 2013 en 2015 al voor twee Griekse clubs, maar in september 2021 is het een derde Griekse ploeg die de Belg aan een job helpt. Hij tekent bij AE Larisa in de Griekse tweede klasse, maar mist er door een blessure een deel van het seizoen. Na drie basisplaatsen en een invalbeurt in de competitie besluit hij er alweer te vertrekken na een half jaar. Hij trekt naar een andere Griekse tweedeklasser, Anagennisi Karditsas. Dat is al het vierde Griekse avontuur voor onze landgenoot. Buiten de blessure die hij ook daar oploopt, speelt hij er wel aardig wat. In 15 duels geeft hij nog twee assists en maakt hij zelf drie doelpunten. Toch verlengden ze er zijn contract niet en zit Badibanga al sinds 1 juli van dit jaar voor de derde keer in zijn carrière zonder club...