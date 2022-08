Antwerp zet Union opzij na héél leuke pot en blijft foutloos

Zes wedstrijden, zes overwinningen. Ook tegen Union SG behoudt Antwerp FC het perfecte rapport. En dat na een enorm genietbare wedstrijd. Het werd uiteindelijk 4-2.

Antwerp FC schoot als een komeet uit de startblokken. Op het kwartier gaf het scorebord al 2-0 aan. Bart Nieuwkoop versloeg de eigen doelman, terwijl Vincent Janssen de Great Old meteen op een dubbele voorsprong bracht. De Bosuil kirde van de pret.

Al was Union SG - in de leuke nieuwe derde shirts - niet van plan om zich naar de slachtbank te laten leiden. Siebe Van Der Heyden lukte de aansluitingstreffer, maar... de vreugde was van korte duur. Nog voor de koffie moest Lazare Amani afdruipen na een rode kaart.

Antwerp besliste de wedstrijd nog voor de rust. Sam Vines en Vincent Janssen - nummer twee van de avond voor de Nederlander - deden de Brusselse boeken dicht, 4-1. Dennis Eckert zorgde dan wel nog even voor hoop, maar in de problemen kwam de Great Old niet meer.

Autoritaire leider

Voor de liefhebbers van statistieken: Union eindigde met z'n negenen na een nieuwe rode kaart voor Oussama El Azzouzi. Antwerp FC gaat zo autoritair aan de leiding met achtien op achtien. KRC Genk volgt momenteel op drie eenheden.