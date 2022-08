Vanaken wil een legende van Club Brugge worden: "Ik heb met mijn gedachten nooit helemaal bij West Ham gezeten"

Hans Vanaken heeft zijn levenslang contract bij Club Brugge getekend. De middenvelder hakte zelf de knoop door. "Het klopt dat ik meer zal verdienen", windt hij er geen doekjes om.

Hans Vanaken zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2027 bij Club Brugge. De aanvoerder van blauw-zwart telt dan 35 lentes. In het voetbaljargon: een contract voor het leven. "Ik hoop alleszins om nog vijf jaar mee te doen voor de prijzen", klinkt het bij de tweevoudige Gouden Schoen bij VTM Nieuws. Het zou mooi zijn om hier een legende te worden. Dat ik ondertussen al een icoon van Club Brugge ben? wil ik een nog groter icoon worden."

Nochtans twijfelde Vanaken over zijn toekomst toen een avontuur in de Premier League héél dichtbij leek. "Maar ik heb met mijn gedachten nooit helemaal bij West Ham United gezeten. Na die eerste twee geweigerde aanbiedingen was het duidelijk dat ze de grote middelen niet gingen inzetten. Of dit de laatste kans was? Dat dacht ik twee jaar geleden ook. (grijnst) Ik heb ook altijd gezegd dat ik gelukkig ben bij Club Brugge.