📷 OFFICIEEL Louis Patris verlengt overeenkomst bij OH Leuven

De 21-jarige Louis Patris verlengde vandaag zijn overeenkomst met OH Leuven tot 2027.

“Louis begon te voetballen bij RWA Sauvenière en erna bij RCS Bossiérois vooraleer in de jeugdacademie van Standard Luik terecht te komen. In 2015 stapte Patris over naar de jeugd OH Leuven”, laat de club weten op zijn website.

“In 2019 won Louis met onze U21 de titel en tekende hij vlak erna ook zijn eerste profcontract bij OH Leuven. Bij de start van het seizoen 2019-2020 sloot Patris voor het eerst aan op de zomerstage van de A-ploeg. Zijn debuut in de A-ploeg volgde in maart 2021 tijdens de Jupiler Pro League wedstrijd tegen Antwerp. OH Leuven won met 2-0. Die tegenstander ligt hem, want dit seizoen scoorde Louis zijn eerste doelpunt op de Bosuil tegen Antwerp.

CEO Peter Willems is tevreden dat er opnieuw een jeugdproduct doorbreekt en dat Patris een overeenkomst tekent tot 2027. “We zijn fier op de manier waarop Louis Patris zich ontwikkelde van jeugdspeler tot een volwaardige A-kernspeler. Dit seizoen stond hij elke wedstrijd al in de basis en liet hij van zich spreken. Zijn traject is een voorbeeld voor de vele talentvolle jeugdspelers die samen met onze Academy coaches elke week hard werken en het beste van zichzelf geven.

Louis Patris is ook blij met zijn nieuwe overeenkomst. “Ik wil de technische staf en de club bedanken voor het vertrouwen dat ze in me hebben en me dit contract aanboden. Ze zijn altijd in mij geloofd. Ik blijf mijn uiterste best doen om samen met de club en de supporters mooie momenten te kunnen beleven.”