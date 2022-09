Alles vergeven en vergeten: weekje na commotie zit Anouar Ait El Hadj weer in selectie Mazzu

Anouar Ait El Hadj weigerde vorige week nog mee te spelen met de RSCA Futures. Dat leidde tot heel wat commotie en een verwijdering uit de A-kern. Voor de wedstrijd tegen AA Gent zit hij echter alweer in de selectie van Felice Mazzu.

De aanvallende middenvelder bood snel zijn excuses aan en besefte dat hij een fout gemaakt had. Hij mocht afgelopen weekend al meespelen met de RSCA Futures en scoorde daar ook. Intussen is het incident vergeten en mag hij terug met de A-kern trainen.

Voor de wedstrijd tegen Gent is er plaats vrijgekomen in de selectie omdat Kristoffer Olsson vertrokken is en Amadou Diawara nog niet fit is. De kans is ook groot dat hij op de bank zal zitten, want Anderlecht heeft op dit moment geen overschot aan middenvelders.