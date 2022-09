Lorin Parys wil samen met supporters op zoek naar oplossing op kalender-kritiek

De CEO van de Jupiler Pro League reageert met open brief op de kritiek van de supporters op de speelkalender.

De aanhang van KV Oostende schreef eerder deze week nog een open brief over de vele zondagavondwedstrijden van hun club. Parys reageerde zelf met een open brief waarin hij uitleg geeft over de keuzes dit seizoen en hij kondigde een vergadering met de nationale supportersfederatie Belgian Supporters aan.

"We begrijpen dat de speelmomenten van onze competities voor vragen en bezorgdheden zorgen, en soms zelfs voor onvrede. Het is immers niet eenvoudig om op korte termijn bussen voor bezoekende supporters in te leggen of persoonlijke kalenders aan te passen."

"Het WK moet deze keer middenin het seizoen worden ingepland. Onze Europese groepswedstrijden moeten allemaal begin november al afgewerkt worden en het is in het algemeen belang van het Belgisch voetbal dat we onze Europees spelende clubs beschermen".

"De Pro League nam de voorbije dagen contact op met Belgian Supporters en plande een vergadering in met een delegatie van de nationale supportersfederatie. We gaan samenzitten, luisteren en op zoek naar oplossingen zodat we bij de volgende kalenderopmaak, daar waar het kan, de stem van de supporter kunnen meenemen", sluit Parys af.