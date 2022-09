José Jeunechamps: "De transferperiode is nog niet voorbij, we werken nog aan enkele dossiers"

Aanstaande zaterdag (18u15) trekt RFC Seraing naar KV Mechelen op de zevende dag van de Jupiler Pro League.

Seraing mist drie spelers met een blessure maar kan wel rekenen op twee aanwinsten. "Sami Lahssaini, Gérald Kilota en Francesco D'Onofrio zijn geblesseerd. Toch zijn Mathieu Cachbach en Abou Ba selecteerbaar voor de wedstrijd van dit weekend. Voor Moustapha Mbow is dat nog niet het geval", zei Jeunechamps op zijn persconferentie.

"Ik moet de nieuwe rekruten nog leren kennen en het systeem vinden waarin ze het beste presteren om vervolgens de beste combinaties op het veld te vinden. Dat kost tijd. Ik heb al lang een precies systeem in mijn achterhoofd. Ik weet hoe ik wil spelen, we zullen kijken of het mogelijk is. De transferperiode is nog niet voorbij en we werken nog aan enkele dossiers", meldde de coach.

"De verplaatsing naar Mechelen is altijd moeilijk. Maar ze lijken nog altijd op zoek naar een spelsysteem sinds het vertrek van Wouter Vrancken. We weten dat hun publiek een heel belangrijke rol kan spelen, maar dat mag ons niet hinderen. We zijn ons ervan bewust dat we een resultaat kunnen behalen. We mogen de fouten van tegen Genk niet herhalen en niet laag spelen. Ik geloof in mijn spelers en ik hoop dat ze de boodschap begrepen hebben", besluit Jeunechamps.